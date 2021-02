Eesti tunnistab kehtetuks kümne taimekaitsevahendi loa

Mankotseeb on kontaktne fungitsiid, mida kasutatakse köögiviljadel, dekoratiivtaimedel ning kartulil. Eestis on registris hetkel kümme mankotseebi sisaldavat taimekaitsevahendit. Antud preparaate on Eestis lubatud kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavatel isikutel.