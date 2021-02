Viimastel nädalatel olen korduvalt kodus söögilaua taga kuulnud nurinat, et kartulid on liiga magusad. On tõesti. Ja nii see toit taas raisku läheb. Kartuleid olen ostnud mitme eri keti poest ja kindlasti pole need ei kodus ega teel koju miinuskraade tunda saanud. Milles siis asi? Kas magusast maitsest saaks kuidagi lahti?