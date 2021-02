Paljud umbrohud on aastate jooksul kohanenud ja muutunud herbitsiidide suhtes resistentseks, mistõttu on nendega võitlemine muutunud järjest keerukamaks, kirjutab Farming UK.

Samal ajal on keelustatud mitmed herbitsiidid, millega talunikud varem umbrohtu tõrjusid, ja nii on nad nüüd valiku ees, kas kasutada tõrje asemel kallimat ja aeglasemat varianti ehk käsitisi rohimist. Samas pole selleks ka alati tööjõudu lihtne leida.

Just seetõttu on arendajad aina enam rõhku panemas erinevate umbrohueemaldajate väljatöötamisele - mõned neist kasutavad mehaanilisi kõplamismeetodeid, teised aga keemilist punktpihustust.

Sellist tehnoloogiat tutvustas esimesena USA ettevõte Blue River Technology, mis tõi 2018. aastal tõid kommertskasutusse masina, mis kasutab arvutitehnoloogiat, et võrrelda iga üksiku taime pilti ulatusliku andmebaasiga – kui robot tuvastab soovimatu taime, siis pihustab see täpselt selles kohas herbitsiidi.

Täielikult automatiseeritud umbrohutõrje on olemas aga ettevõttel Naïo Technologies, millel on juba üle 200 kliendi, kes kasutavad oma farmides rohimisroboteid.

Naïo masinad kasutavad 3D-kaameraid taimeliigi äratundmiseks ja üleliigne eemaldatakse kõplamismeetodil. Praegu töötab ettevõtte robot Dino elektritoitel, kuid väljatöötamisel on ka transporditav päikeseenergial põhinev laadimisjaam, et robotit ei peaks iga päev põllult tagasi tooma.

Kuigi umbrohutõrje robotid on viimastel aastatel märkimisväärselt edasi arenenud, on nende peamiseks puuduseks võimetus reageerida erinevatele olukordadele. Nii täpne kui praegune identifitseerimistehnoloogia ka pole, on see hädas umbrohu ja põllukultuuri eristamisega varases staadiumis, samuti võib see jääda hätta, kui taime lehed on määrdunud.