Looduskalender ⟩ Kuuskedel on lumemütsid silmini

Aga selles lumerohkuses on niipalju vaikust ja looduse rahulolu, et inimlapse hüüdmine lajatab kahuripauguna, esmalt sahiseb maha lumi lähedalolevalt kuuselt ja seejärel tuleb jutt kajana tagasi kõrge ürgoru liivakivikallastelt. See on hetk, kus kummardad iga kuuse ees ja sosistab lugupidavalt Metsavanaga.

Teekond Põrgusse

Pühapäevakiriku asemel käisin ma eelmisel nädalavahetusel hoopiski Põrgus. Tarvastu Matu Põrgus.

Mind on ikka lummanud need liivakivikoopad, millest kirgas allikavesi välja voolab. Olen otsinud vastust küsimusele, kas kusagil sellises koopas seisab Kalevipoeg Põrguväravas, käsi kaljukammitsasta, ja ootab peerutule kahest otsast süttimist. Või on kusagil veel alles Vanapaganad, need meie vanad paganausu kandjad.

Matu põrgu eeskoda. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga kindlasti on need põrgud just praegu eriti maalilised oma punase liiva ja hõbedase veega. Reinuvadergi on end sellisesse iluolusse sisse seadnud, jäljerida läheb otsa põrgu südamesse. Neis paikades hüüab oma lii-at ka juba musträhni isalind, esimesi kordi veel, aga hiljemalt kuu aja pärast tantsib ta juba Liia ja Krõõdaga.

Aialinnupõud

Sel nädalavahetusel luges oma aialinde kokku paar tuhat Eesti inimest, ligi 1400 on juba oma vaatlused ka Eesti Ornitoloogiaühingu lehele sisestanud ja neid saab vaadata siit.

Olen olnud aastaid hoolikas linnuvaatleja, aga sel aastal läksin alt. Tahtsin ikka tunni jooksul saada kirja kõik oma aia linnud ja lükkasin seetõttu loendamisetundi ikka edasi, kuni jäingi tühjade pihkudega.

Kord polnud parasjagu aias rohevintide punti, kord oli harakapaar kodust ära. Põldvarblased siutsusid üldse terve nädalavahetuse naabri aias. Tundus kohatu saata ankeeti kolme rasvatihasega.

Nuhtlushuntide tekkimise kuu

Käes on ka hundikuu ja huntide küttimise kuu. Annaks jumal, et jahimehed ei laseks maha karja juhthunte, kes karja koos hoiavad ja oskavad metsaloomi küttida. Üksikute huntide näol saame lambakarjasõltlases hundid, kes ka näljaga koertele hambad turja löövad.

Küünlapäeval ei tohi hundile metsa vastu uluda, tulevad kohe kallale. Rapla 7

Nii nagu kompostihunnikul toituvaid nuhtluskarusid, ei maksa tekitada ka nuhtlushunte. Vahepealne suur sula ajas ka mõnede indlevat jäneseemandate pärast jäneseisandad pöördesse, tantsu ja tralli oli siis kuhjaga, aga selliseid hangepoegi sünnitavaid haavikuemandaid on õnneks vähe.

Ööd on kuuvalged. FOTO: Kristel Vilbaste

Küünlatuisk toob salved täis

Teisipäeval, 2. veebruaril on meil küünlapäev, millest teatakse enamasti seda, et sel päeval küünlaid tehti, sest siis hangusid need külma käes kõige paremini. Teda peeti ka viimaseks jõulupühaks ja siis joodi ära viimane vints jõuluõlut.

Aga see oli ka juba üks neist kevadistest pühadest, kus naised tööd ei pidanud tegema ja kõrtsis õhtupoole mokalaata pidamas käisid. Et talvel tegemisi vähem siis peeti ka küünlapäeva neli päeva – küünlapäev, küünlalühtripäev, lühtrikabjapäev ja kabjarõngapäev. Külla mindi kabjarõngapäeval.

Ja kui küünlapäeva paiku tuiskas ja olid suured lumehanged, siis tõotas see head vilja-aastat.