Milliseid aineid ja kui palju tuhas leidub, otseselt öelda ei saa, sest iga puuliigi tuha koostis erineb. „Tuha koostis sõltub sellest, mida põletati ja kui lähemalt uurida, siis isegi puu vanusest ja kas tegu oli tüve või okstega,” sõnab Käger.

Eestis on teadlased uurinud puutuha kasutamist suurpõllumajanduses ja sealgi tõdeti, et tuhk on igati kasulik, kuid selle mõju oleneb palju koostisest ja mulla omadustest.

Tavalise koduaia väetamise seisukohalt tasub tuhka hinnata eelkõige kaaliumisisalduse tõttu, samuti fosfori, kaltsiumi ja magneesiumi tõttu.

Tuhas leiduva kaaliumi teeb eriti hinnatavaks, et see tuleb ilma kloorilisandita. Klooril on halb komme saada mullast välja uhutud nii pinna- (kraavid, ojad, jõed) kui põhjavette, selgitab Käger.

Seega sobib tuhk väetisena kasutamiseks kultuuridele, mis on tundlikud kloori suhtes, sellised on näiteks kurk, suvikõrvits, kapsas, maasikas, vaarikas ja sõstrad. Head efekti annab puutuha kasutamine luuviljalistel.

Turbaaed ei taha

Samas ei sobi tuhk hapulembeste taimede väetamiseks, kuna muudab pinnast aluselisemaks. Tuhka ei taha rodod, kanarbikud, mustikad ja teised turbaaia taimed. „Ettevaatlik peaks tuha kasutamisega olema kartuli väetamisel, eriti Põhja-Eesti neutraalsetel muldadel, kuna seal suurendab tuhk mugulate kärnasust,” hoiatab Toomsoo.

Aiamulla väetamiseks võiks ühe ruutmeetri kohta raputada 100–150 grammi tuhka, mis on ligikaudu pool klaasitäit. Puistake tuhk mulla pinnale ja kobestage sisse.

Kel aias happeline muld, saab puutuhka edukalt kasutada mulla neutraliseerimiseks ehk lupjamiseks. Mulla sobiva happesuse hoidmiseks kulub tuhka ruutmeetrile 120 grammi ehk poole klaasi jagu.

Käger soovitab aias vajamineva puutuha õige koguse arvutamiseks kasutada koefitsienti 1,2. „Kui ruutmeetrile soovitatakse raputada 100 grammi lubjakivijahu, siis tuhka kulub 100 x 1,2 = 120 grammi. Nii saab arvestada, kui palju kulub tuhka turba neutraliseerimiseks, sambla tõrjeks ja muuks,” selgitab ta.

Seega ei tohi tuhka väga lahtise käega peenardele lisada ja ettevaatlik tuleb olla roheliste taimede juures.

„Tuhk on väga kiire neutraliseeriva toimega, mis võib taimedele saatuslikuks saada, seepärast soovitatakse vajaminev tuha üldine kogus jagada mitme kasutuskorra vahel ja vältida rohelistele taimeosadele sattumist,” õpetab Käger.

Lehtpuutuhk parem

Lehtpuuhalgudest tekkivat tuhka hinnatakse okaspuude omast paremaks. Juba too nimetatud 70 aasta tagune Postimees tõi ära uuringu, mis ütleb: „Lehtpuude tuhk on kaalist ja fosforist rikkam kui okaspuude tuhk. Kaalist on suurem osa (65–80 protsenti) vees lahustuv, seega taimedele kergesti tarbitav, ülejäänud osa kaalist vees küll ei lahustu, kuid taimejuurte tegevuse mõjul muutub ka vees lahustumata puutuha kaali mullas taimedele kergesti tarbitavaks. Samuti teised vees lahustumata ained muutuvad mullas peagi taimedele tarbitavaiks.”