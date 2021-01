Kruuse: kõige kiirem on kriisiabi jagamisega

eie kahe viimase aasta kriitilisi sõnavõtte meenutades tahaks kohe küsida: kas esimest tööpäeva alustasite eelmise valitsuse vigade parandamisega?

Kõigepealt on vaja tegelda töödega, mis pooleli. Kõige kiirem neist on 12miljoniline erakorraline toetus, mis on jäänud toppama. Kuna õiguskantsler on arvanud, et jagamisprotsess pole läbipaistev ja sektori inimesedki pole asjade käiguga rahul, siis juba homme (eile – toim) kohtungi teemaga seotud sektorite esindajatega. Ettevõtted tahavad abi kiiresti kätte saada.

Mullu oli põllumajanduses suur probleem tööjõupuudus, mida selles vallas nüüd riigilt oodata on?

Leppisime koalitsioonilepingus kokku, et kui mõnes sektoris, kus on vabu töökohti, kuid ei leita Eestist tööjõudu, siis on võimalik täiendavalt kaasata tööjõudu teistest riikidest. Aga see peab olema praeguse Covidi-olukorraga kooskõlas – kellegi tervist ei tohi ohtu panna.

Kui vaatame, et meie naabrid kasutavad hooajatöödel kolmandatest riikidest pärit võõrtööjõudu, siis see paneb meie põllumajanduse ja muu maaelusektori konkurentsis ebavõrdsesse seisu, kui meil see võimalus puuduks.

Koalitsioonileppes on kirjas, et toetate rohe- ja digipööret põllumajanduses. Kas saab paari lausega öelda, mida see tähendab?