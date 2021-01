Toidutehnoloog Mariliis Holm ei ole veel 30, ometi on tal ette ­näidata haridus- ja töökogemus mitmes riigist ning hiljuti koos abikaasaga asutatud fondi kaudu on ta investeerinud globaalselt 19sse tulevikutoiduga tegelevasse idufirmasse. Lisaks sellele on eestlanna loonud mitmeid kogemuslõhnasid ja plaanib augustis välja tulla maailma esimese kogemuslõhnade näitusega.