Looduskalender ⟩ Eestis saab nautida maailma kõige parema heliga linnukaamerat

Tugitoolivaatlused

Vaatan linde läbi akna, ilmselgelt ei meeldi selline ilm neile ja ega mullegi. Palju mõnusam on istuda arvutitoolis, kuum kohvitass laual auramas ja ahjutuli selja taga hubisemas. Inimelu on tõesti mugavaks läinud ja mitte ainult läbi akende, mis enam vanaaegselt jäälilledes pole, vaid ka läbi arvutiekraani saame jälgida, mis linnud teevad.

Talilinnulaulu töömelu sisse

Mäletan, kui kunagi ühe vana loodusemehega rääkisin, siis kurtis ta, et kõrvakuulmine on kadumas ja kuulmisaparaat võimendab väga valesti metsahääli. Aga piisab vaid talilinnukaamera heli lahtikeeramisest, kui tunnete, nagu istuks Lõuna-Eesti talu südames lumehanges ja kuulaks, mida linnud räägivad.

Looduskalendri tegija Gennadi Skromnov ütleb, et tegemist ongi ilmselt maailma parima heliga linnukaameraga, kus korraga tegevust jälgimas lisaks eestlastele ka kogu Euroopa rahvaid, väljamaalasi on ligi pool.

Habemik pasknäär ja suristaja-tihane

Aga linnukaameras võib näha ligu 20 talilindu. Vaadata näkku väga arale pasknäärile, näha lisaks tema sinimustvalgele tiivamustrile uhket valget habet ja vuntse ja tuule käes sama uhket suletutti nagu siidisabadel. Ja seda kui suur on võrreldes tihastega suur-kirjurähn, kes posti külge seotud liha hakib. Ja kui suure vurinaga lendavad rasvatihased, kui häbelikult hiilivad kohale siiski natuke riiakad sinitihased.

Siidisabad on rändamas lõuna poole, mahajäänud nutavad tammeladvas.

Taustalt on kuulda rähnipõrinat, siis kui platsile saabub kolmas rähn ja ägedat sidinat, kui kohale lendab rohevintide või siisikeste parva. Tabada hetke kui hallikõhuga põhjatihane vannub pahaselt „tä-dä-dää“ ja kui rasvatihane ei pääse lauale, siis suristab teiste lindude peale.

Nugise õunaisu

Looduskalendri lehelt leiab viiteid ka teistele kaameratele, saab teada näiteks, kuidas laste kaamera eest käis nugis õunu nosimas. Nugise kohta teame enamasti lapsepõlves nähtud multikatest, et ta vaid oravaid püüab, aga tõepoolest võib ta pugida kõhu maani ka õuntest, mu maakodu mesindusruumis on talvel pidev õunaveini lõhn. Ilmselt ei mahu ta igaltpoolt täiskõhuga läbi ja nii on mõne kärjekasti peal suur junnihunnik, mis haiseb käärinud õuntest.