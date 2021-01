Üleskutse ⟩ Milline on talv sinu kodukandis?

See Järvamaal tehtud foto võib heas mõttes kadedaks teha mitmel põhjusel. Kohtumisrõõmu põdraperega ei saa osaks just paljudele. Samuti ei jagu sellist lumist talvevõlumaad just igale poole Eestisse.

Eesti lumekaarti vaadates on näha, kuidas suurem osa riigist on kaetud lumekihiga, olgu siis kahe või kahekümne sentimeetri paksusega, ent on ka piirkondi, kus rohi on roheline ja osa lilligi õitseb.