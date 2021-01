Eriti lummav on aga paksus lumes näha metskitsesid: kuidas nende suured kõrvad tähelepanelikult teie liikumist jälgivad ja kuidas kaugushüpetest on saanud kõrgushüpped – hüpped üle lumehangede.

Karjas on mõnusam

Nii nagu metskitsed, hoiduvad nüüd karjadesse ja parvedesse ka ülejäänud elurid. Isegi inimesed. Seltsis oleks nagu soojem. Tihased mu akna taga tulevad päiksetõusul kuuese kambana. Kannatlikult ootavad nad järjekorras, esimesena nokitseb rasvapalli küljes tumemusta kõhutriibuga isane rasvatihane, kõige lõpus valgete bikiinidega sale kollakõhuke. Millegipärast ei suuda nad oma õnne omaks võtta – olen söögimajja puistanud kooritud päevalilleseemneid. Küllap pole see arusaadav toit, selle ümbert ei saa toksida musta sihvkakesta ja nii seisabki linnumaja juba nädal sihvkakuhjaga.

Harakad passivad juba pesa juures

Aga on üks, kes kambavaimu ei mõista – see on harakapaar, kes teeb tuule alla ka varesekolmikule, kes omavahel linnusöögimajast varastatud rasvapalli ära jagatud ei saa. Rästad ja siidisabad aga teevad rõõmsaid lennutuure, koroonaajastu kohaselt korralikult ära korjatud õunaaedade õunad jätavad nad sel aastal kääritatud uusaastajoogist ilma, eelmisel aastal ei kuulnudki purjus siidisabadest.

Juurikatest uusaastasaluut

Kui veel aastavahetuse eel sain oma sõpradele sikutada maa seest oranže rohelise lehetutiga porgandeid ja teha algava ÜRO juurviljade ja puuviljade aasta puhul porgandi- ja kaalikasaluuti neid rakettidena õhku lennutades, siis nüüd on peenrad paksu lume all. Vaid roosid ja lõvilõuad püüavad valge teki all veel õitseda. Maa ei ole ju ikka veel külmunud, mis peaks tähendama, et see lumi võib ära minna.

Tsitaat: Mida külmem jaanuar, seda soem suvi. Jõhvi

Mutid ei maga

Aasta eelviimasel õhtul avastasin, et polegi 2020. aastal suusatanud. Kevadpoolaastal, veebruari lõpul, kui lumi neli päeva maas oli, unustasin suusad alla panemata. Nii algaski minu aasta viimane päev südaöösel keset heinamaad täiskuuvalgel suusatades. Libises hästi küll, aga kui hoo sisse sain, jooksis suusk sahinal värskesse mulda – mutionud kergitavad oma kuhilaid lume all veel praegugi.

Kuuskede väljaviskamise päev tulekul

Kui kevadel on meil ilmaerinevus lõuna-põhjasuunaline, lõunas algab kevad kaks nädalat varem, siis lumetulek on ida-läänesuunaline. Saared on ikka lumetud ja sealsed inimesed näitavad pilte õitsema puhkenud margariitadest ja võililledest. Ja 6. jaanuaril, kolmekuningapäeval, rahvakeeles kuuskede väljaviskamise päeval saab rohelist palju olema nende tubades, kes kuuse advendiaja alguses tuppa tõid. Kuuseokaste pudenemine jaanuaris – küll õues – tähendavat varast kevadet.

Ja veel – aastavahetuse imena ilmus Karulas Tiia Trolla talukööki ehtne kärnkonn. Vanade talutaimede propageerija tunnistas, et suudlema ta konna ei hakanud, sest prints on tal juba olemas, nii ta viiski konna aida alla printsessidest und nägema.