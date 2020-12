Soomlased avaldasid tuhandeid ajaloofotosid

Fotod, mis on postitatud ameti kogumislehele https://museovirasto.finna.fi , sisaldavad rohkelt pilte Soome Rahvusmuuseumile kuuluvatest kogudest.

19. sajandi algusest on muuseumiameti kogu kasvanud üle 18 miljoni foto ja miljonite esemeteni.

"Seal on kajastatud kogu Soome ajalugu alates vanimatest kiviaja avastustest kuni tänapäevani," selgitas ameti peaintendant Ismo Malinen Yle.fi-le .

"Kollektsioonide kõigile kättesaadavaks tegemine on muuseumimaailmas viimastel aastatel levinud trend. Amsterdami Rijksmuseum on olnud selles osas üks eelkäijaid. Kultuuripärandi ulatuslik kasutamine loob uusi tähendusi ja hoiab pärandit elus," ütles Malinen oma avalduses.

Mõnel hiljuti avaldatud pildi puhul on selle kasutamisel piirangud, kuid valdav enamus neist avaldati Creative Commonsi litsentsi alusel, mis tähendab, et neid fotosid saab veebisaitide, rakenduste, raamatute, õppematerjalide jaoks tasuta alla laadida ja kasutada, kui kogule on korrektselt viidatud.