Erakordne aasta ⟩ Mahemaa unistuse täitumine ripub endiselt õhus

Kõlab ilusasti, aga mitte Eesti mahepõllumehe jaoks. Eestis on praegu eesrindlikult 23% mahepõllumajandusmaad, ent turul ületab mahevilja pakkumine nõudlust ja hinnad on kukkunud, nelja viimase aastaga 30–65% olenevalt kultuurist. Ka toetused on viimasel 13 aastal langenud, kuigi keskmine palk on samal ajal peaaegu kaks korda tõusnud.