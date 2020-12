Erakordne aasta ⟩ Põuane suve algus ei rikkunud teraviljasaaki

Augustis, kui teravilja koristama hakati, tuli rõõmusõnum – rekordeid ei sünni, aga saak on hea. Siis aga viskas ilm jälle vimkat ja septembris sadas nii palju, et põllumeestel oli saagi kättesaamisega raskusi. Kokkuvõtvalt saab aga öelda, et 2020. aasta ilm mõjus teraviljakasvatusele soodsalt.