Erakordne aasta ⟩ Kuuse-kooreüraski rünnak jäi oodatust väiksemaks

Kuid aasta lõpus võib öelda, et kahjustused olid väiksemad, kui kardeti. Keskkonnaameti metsaosakonna metsauuenduse ja metsakaitse peaspetsialist Rando Omler rääkis, et kuna Saksamaal ja Tšehhis oli asi väga hull, kandus see ootus ka siia. Ent siinsed ilmad on siiski jahedamad, meil ei ole nii palju puhtkuusikuid, ka metsamassiivid ei ole nii suured. „Pilt on parem, kui ennustati,” võttis ta aasta lühidalt kokku, aga lisas, et kuuse-kooreüraskit tuleb.

Ühest küljest on see seotud ilmastiku soojenemisega, teisalt tõi Omler välja, et näiteks Lõuna-Eestis on üraskit rohkem, sest seal on mitmel järjestikusel aastal suured tormid metsi raadanud ja see meelitab putuka kohale. „Kui metsamassiivis on kümme kahjustunud puud, saab loodus ise sellega hakkama. Aga kui on ulatuslikud tormikahjud, mida ei jõuta ära koristada, siis on ohtlik. Kui enne suve ei jõuta tormikahjusid koristada, on see neile hea paljunemiskoht,” rääkis Omler.