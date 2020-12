Erakordne aasta ⟩ Lusitaania teeteoga võitlemiseks saab toetust küsida

Need võõramaiste istikutega Eestisse jõudnud õgijad on tegelikult siinsetes aedades elutsenud juba üle kümne aasta. Nüüdseks on levik nii suureks paisunud, et lihtsalt ei saa enam mööda vaadata. Teiste riikide kogemus ütleb, et kus nad juba kanda kinnitanud, seal lahti neist enam ei saa, võib vaid levikut piirata. Kuna loodusikke vaenlasi neil pole, siis kogu tõrjetöö on inimeste õlul. Kõige tõhusam on teeteod ja nende munad lihtsalt ära korjata ja hävitada.

Kui mõnes piirkonnas häda suur, võib juriidiline isik, näiteks kohalik omavalitsus või MTÜ, taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust Lusitaania teetigude vastu võitlemiseks.

KIKi kommunikatsioonijuht Kati Raudsaar ütles, et keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse uue aasta alguses. Täpne eelarve selgub sel nädalal.

Taotlejad peavad olema kindlad, et probleemiks on just Lusitaania teetigu ja tõrjumisel ei ohustata kodumaiseid liik

„Nüüdseks teame, et uue aasta alguses on looduskaitse programmis avatud ka probleemliikide tõrjemeetmete kavandamine ja elluviimine,” seletas Kati Raudsaar. „Kuid rõhutame, et samast programmist ja selle programmi ühisest eelarvest on avatud mitmed teisedki toetustegevused ja teame juba ette, et vooru eelarve ei saa olema kindlasti suur ning taas on huvi toetuste vastu elav. Seega peavad taotlused olema läbimõeldud, põhjendatud ja kvaliteetsed.”