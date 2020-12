Erakordne aasta ⟩ Võimalik rekordsaak mädanes põllul

Koroonapiirangute tõttu jäid maasikakasvatajad ilma töötajatest, kes piiri tagant hooajaks tööle pidid tulema. Hinnanguliselt jäi põllule mädanema ligi 70% saagist, seda nii kasvatajate enda kui ka Maaeluministeeriumi tellitud konsulendi hinnangu järgi. „Põhikahju kannatasid just need, kes toodavad enamiku, umbes 80% Eesti maasikatest. Neid ettevõtjaid pole palju, aga hektaritelt oli ala väga suur,” sõnas Lillemets.

„See oli väga häiriv. Erinevad ametnikud käisid olukorda hindamas ja tõdesid, et seis on nukker. Meedia käis põldudel, tehti saateid, et maasikad mädanevad, sest pole piisavalt korjajaid. Ja seejärel öeldakse, et tegelikult oli hea aasta,” sõnas ta. Lillemetsa sõnul on seda valusam, et prognoosi kohaselt võinuks olla rekordaasta.