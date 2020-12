DETSEMBER KODUS ⟩ Nippe, kuidas kuusk toas kaua ilus püsiks

Jah, kui kuusk ostetud või metsast toodud, on eriti lastega peres keeruline ehtimisega viivitada, kuid kui te ei taha juba mõne päeva pärast harja ja kühvliga puu all askeldama asuda, võiksite puul siiski vähemalt mõne tunni, aga parem üle öö garaažis või jahedas esikus seista lasta. Kui aga olete ostnud nulu, siis see ei viska okkaid maha.

Esimestel päevadel tahab kuusk palju vett ja et puu paremini vett kätte saaks, on hea tüve allosast paarisentimeetrine ketas maha saagida. Kuusk on kui suur lõikelill ja nii on soovitatud selle vette panna lõikelillede säilituspulbrit või -lahust, mida saab lillepoest. Keskküttega toas soovitatakse puud veega piserdada veega, aga siin jälgige, et vesi ei satuks ainult toatingimustes kasutamiseks mõeldud elektripirnidele.

Paaril esimesel päeval kontrollige kindlasti vähemalt korra, ega veeanum tühjaks pole saanud.

Toas tuleb puu panna loomulikult aukohale, aga kui saab valida, siis seisku see võimalikult jahedas kohas.

Toas tuleb puu panna loomulikult aukohale, aga kui saab valida, siis seisku see võimalikult jahedas kohas. Kui tahate jõulupuu kamina kõrvale ilutsema panna, siis valige pigem nulg.

Jälgige kindlasti, et puu otse püsti saaks, nii väheneb oht, et see pikali kukub. Kui võimalik, siduge kuuse latv lakke kinni.

Praegu müüakse poes rikkalikus valikus potis kasvavaid jõulupuid. Potti istutatud hariliku kuuse võib pärast pühi õue jahedasse viia, kus see pikalt silmailu pakub, kuid püsivalt kasvama seda enam ei saa.

Pisikestes pottides müüdavad ebaküpresse võib kevadel peenrasse istutada ja sobivate ilmade korral võivad need ilusti kasvama minna, aga käredaid pakaseid ei pruugi üle elada. Üpris rahuliku südamega võib välja istutada kuuse, nulu ja kadaka sorte.