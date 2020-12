Looduskalender ⟩ Kõik linnud ei taha sugugi lõunamaale lennata

Kõikvõimalikud ilmaportaalid ennustavad meile selleks nädalaks lumelörtsisadu ja tõenäoliselt midagi vähemalt Ida-Eestisse selle krõbeda piparkoogi glasuuri peale maha jääb. Samas ei ole vist lootust läänerahval, et midagi taevast pudisevast valge jõuluimena maha jääks. Aga... imesid juhtub ikka.

Jääklaas

Selle nädala ilmaimeks oli aga veeväljade peale tekkinud klaasjää. Paksust oli sel enamasti vaid mõned sentimeetrid, aga hulljulged tõttasid sellele kihutama nii rabadesse kui viienda-aastaaja-maadele. Aivar Ruukel Soomaalt paneb aga inimestele südamele, et see 7-8 sentimeetrine jää ei ole veel selline, millega jõgedele ja järvedele minna. „Me käime üleujutatud metsaalustes ja rabaservades, ehk ka mõnel kraavil, kus heal juhul rinnuni sisse vajud, aga jääle kalale minekuks on veel vara, sest sel nädalal lubab neljal ööl plusskraade ja see toob vee jääle ning teeb jää pudedaks.“ Seega tasub uisud uuesti varna riputada ja mitte minna jääd katsuma.

Ujur ujub jää all

Aga selle klaasjää all said inimesed rabajärvedes uudistada oma pikkade aerjalgadega sõudvaid ujureid, vaadata hauginolgi vilksatusi ja uudistada jäise roheluse ilu. Lumevaesus kinkis mätasetel ka jõhvikaid ja teha sai külmunud rabal pikki-pikki matku. Üksjagu lihtsam oli ringi kihutada ka hiirejahil rebastel, aga eks külm ajab neid ka kanavargile. Mu kursusekaaslasel Ave Eerol jäi Pärnumaal kanaaeda kinni imekaunis oranži kasukaga reinuvader, kes end suviläbi tema kanadega nuumanud. Nüüd tuleb tal kanu jahtida kusagil mujal.

Tsitaat: Vilkuvad elektriküünlad ei korva iialgi ehedat kuusevaigu lõhna.

Hundisalajahi päevad

Eelmisel nädalal kinnilöödud hundijaht tegi metskitseisandad kurvaks, hundiemad aga rõõmsaks. Jahimehed kurdavad, et Eesti lammastel nuumatud suured hunditrofeed lähevad nüüd Lätimaale, sest lätlastel on hundilaskmisnorm suurem ja nad võtavad rõõmsa turmtulega kõik Eesti hundid vastu, sest hunt võib talvel ikka päris suuri ringe teha. Iseasi, kui pahased külaelanikud oma koerte mõrtsukaid, üksikuks jäänud hunte, salaja maha ei kõmmuta. Aga lootma peab, et kohtuasi sunnib meie ametnikke täpsemalt kokku lugema Eestis elavad hundid ja nende mõju ning ehk eraldab riik nüüd hundiuurijatele ka rohkem seireraha.

Puhmaskulmudega pasknäär

Siidisaba jõulupuu. FOTO: Kristel Vilbaste

Linnuilmast tuleb aga teateid põnevatest talvituvatest lindudest, Kaja Kübar teatab Pärnumaa edelasopis lendavast välja-loorkullist, Tori-Jõesuus konutab aga valge toonekurg. Sel nädalal võtsid ka paljud luiged jalad selga ja nihkusid soojemate lõunapoolsete maade merelahtedele. Kindlasti pakuvad õues praegu silmarõõmu veel paljud sirtsud.

Kel aga õues käimiseks jaksu ja tervist ei jätku, siis lisaks jäätunud Pühajärve kaamerale on looduskalender.ee-s nüüd üleval ka suurepärase stereoheliga talilinnukaamera, kust võib näha kõiki tihaseliike, varblaseid, rähne, puukoristajaid, rohevinte ja stalinlike valgete kulmupuhmastega pasknääre. Lindude kohta peavad arvet sealse foorumi linnuvaatlejad, liitu sinagi kodukontoris nendega.