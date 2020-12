Loomakaitsjad tõkestavad kohtu abil hundijahti

MTÜ Eesti Suurkiskjad esitas kaebuse Tallinna Halduskohtule, et tühistada Keskkonnaameti kinnitatud küttimismaht - 140 isendit. Kaebaja esitas kohtule esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada hundijaht seniks, kuni kaebuse sisu on uuritud ja kaebuse menetlus ametlikult lõppenud. Seda kohus ka tegi.

Eleri Lopp-Valdma. FOTO: Arbo Rae

MTÜ Eesti Suurkiskjad esindaja Eleri Lopp-Valdma selgitas, et kohtu poole ajendas pöörduma tõsiasi, et Eestis on kõikide loomade küttimismahud muutunud viimastel aastatel poliitiliseks otsuseks.

"Olen paari nõuandjaga lapanud läbi kõik alusdokumendid ja uurinud aluseid, mille järgi saaks oletada, et 140 hundi küttimine on põhjendatud, jätkusuutlik ja tagaks hundi soodsa seisundi. Ma ei ole neid dokumente leidnud. Ainult fakt, et on olemas hundiohjamiskava, mis aegub järgmisel aasta, ei taga seda, et see küttimine oleks jätkusuutlik ja tagaks hundi soodsa seisundi. Kui ohjamiskava hoolikalt lugeda, siis kokkulepe, et 150-250 hunti peab Eestis säilima, on pandud erinevate huvigruppide kokkuleppel. Ohjamiskava aga peaks olema ainult hundi huvidest lähtuv," selgitas ta.

Ohjamiskava aga peaks olema ainult hundi huvidest lähtuv.

Lisaks tõi ta välja, et kuigi hundi küttimist põhjendatakse kahjustuste vältimise eesmärgiga, siis pole tõendeid, et hundi küttimine oleks tõhus meede kahjustuste vältimiseks.

"Teadaolevalt toimusid kõige ulatuslikumad kodukoerte murdmised aastal 2004, mil hundiarvukus praegusest oli mitu korda madalam. Kinnitatud näitena saab tuua ka Muhumaa näite, kus ühe aastaga murdis kärnas isahunt 88 lammast. Ainult üks hunt! Eestis on täna kahjustusi ligi 1000 karilooma. Kas siis meil peaks Eestis olema 9 hunti, et kahjustusi vältida? Kokku on Eestis ligi 100 000 lammast, sellest 1000 läks huntidele. Minu hinnangul on nende numbrite võrdluses hundid väga viisakad olnud," põhjendas ta.

"Ma ei ole täielikult jahivastane ja ma ei ole ka kariloomade pidamise vastane. Ma lihtsalt võtsin selle seisukoha, et ma lähtun ainult ühest huvist ja see on hundi huvi," sõnastas Eleri Lopp-Valdma MTÜ eesmärgi.

Kahjud kasvavad

Keskkonnaamet kinnitas eelnevalt hundi esmaseks küttimismahuks 140 looma, mis on eelmiste aastate omast suurem, sest hundi arvukus on kasvanud: viimased kaks talve on olnud üsna lumevaesed ja selle tõttu on huntide jälitamine ning tabamine olnud raskendatud.

Kohtumääruse alusel õiguskaitse korras küttida lubatud huntide arv alates 7. detsembrist on aga 140 asemel 72. Nendest on seni kütitud 29 isendit, mistõttu tohib hetkel Eestis küttida kokku 44 hunti.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko selgitas, et tegu on esialgse õiguskaitsemäärusega, sest kohtu arvates võib jaht hundi asurkonna ohtu seada, kuniks kestab põhikohtuvaidlus.

“Võimalik, et me vaidlustame selle esialgse õiguskaitse, et sellises mahus seda ei vähendataks. Meie hinnagul pole see põhjendatud.”