Hundijaht on kohtusse esitatud kaebuse tõttu osaliselt peatatud

Keskkonnaamet kinnitas eelnevalt hundi esmaseks küttimismahuks 140 looma, mis on eelmiste aastate omast suurem, sest hundi arvukus on kasvanud: viimased kaks talve on olnud üsna lumevaesed ja selle tõttu on huntide jälitamine ning tabamine olnud raskendatud.