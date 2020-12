Looduskalender ⟩ Kalendri järgi on aeg tube kraamida

Truuduse tamm on murdunud. FOTO: Kristel Vilbaste

Alatskivi park on tõesti praegu jalutamiseks imeilus, hoolimata muude allikate veevaesusest voolavad meie ainuke noorendava veega allikas, Punane allikas, ja mehelepanemise allikas, Hundiallikas, rõõmsalt ja hooga. Aga tänavused peaaegu olematud suvised tormid on sealkandis ka kurja teinud.

Murtud on Truuduse tamm. Tamm, mille juures paljud abielupaarid truudust tõotanud. Võimalik, et truudust on niipalju murtud, et tamm ei kannatanud enam välja? Ja ausaltöelda, pole ma nii pealtnäha terve koorega tammel nii pehkinud sisu varem näinud. Enamasti murduvad tammed ikka harusid kaupa, see on aga poole tüve pealt äkki katki läinud.

Rohelised väsivad

Roosiilu tundub tänavu jätkuvat jõuludeni. Ja kuigi ikka veel püüab õitseda mõni võilill või löövad potipohlal õied valla, siis mustsõstra ja sirelipungad, mis kevadepoole nii kergesti pakatavad, on kindlalt soomuste varjus. Kaseoksapunagi pole, mägedelt vaadates on puud niikaugele kui näed puud hallis looris, sekka mõned rohelised kuusepiigid. Just kuuse- ja männimetsad on RMK-l vist plaan meie asulate ja matkaradade ümbert sootuks ära raiuda? Küllap nad on saanud innustust vanarahva kombest jõulukuu vanakuul okaspuupalki raiuda? Aga kas ka järgmisele põlvele seda jääb?

Tsitaat: Luutsinapäevast algas tubade koristamise aeg.

Linnukesed tahavad süüa

Linnutoidulaual on nüüd täielik talvine valik: tihased, varblased, rohevindid. Kui uue rasvapalliga õue lähed, hakkab hekk põldvarblaste jutuvadast kohe kihama. Talvist linnutoidulauda saab jälgida nüüd ka looduskalender.ee kaamerast. Aga huntide trall katab tasapisi ka kotkaste toidulaua. Kaja Kübar nägi Nigula raba servas korraga 6 merikotkast kitsel maiustamas. Põnevust tõi nädalasse linnusõprade vaidlus, kes on need valge-toonekure moodi hõikavad linnud, kes Setomaal ringi lendavad. Ülestähendustest näen, et imelikul kombel olen hõbehaigruid mitmel aastal just sel nädalal Võru lähistel märganud. Võibolla on meil uus endelind lumetoojate luikede kõrval? Hangetooja haigur, sest enamasti pärast sellist ilusat kõrget külma taevast detsembri alguses meile Atlandilt üks padaorgu-tuisk tuleb.

Koriste tube!

Luutsinapäev, 13. detsembril tegi lõpu lustile ja pillerkaarile, sellest päevast hakati tube jõuludeks ette valmistama ja kestis see kuni toomapäevani, mil ahjudest ka kogu tuhk välja viidi ja isegi sauna kerisekivid ära vahetati. Sel nädalalõpul on aga vanakuu kadukuu ots, niiet võib juba paar päeva varem pihta hakata. Koristada elamuid ja kontoreid nii hoolega, et väikest koroonaviiruse poegagi kusagile alles ei jääks! Vanasti oli luutsipäeva santidel kombeks ka kadakaid tubades suitsutada, eks ikka haiguste peletamiseks.