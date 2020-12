GALERII ⟩ Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustati 14 inimest

Irina Muonit võib nimetada ametnikuks suure algustähega, tal on käimas juba 29. staažiaasta. Inimesena on ta õiglane, pühendunud ja resoluutne, samas inimlik ja soe.

Irina on käinud ajaga kaasas, hoidnud oma piiripunkti ametnikke alati uuendustega kursis ja juhtinud kindla käega Narva piiripunktis veterinaar- ja toidukontrolli, tehes väga head koostööd tolliameti ja piirivalvega.

Irina on otsustanud PMA ja VTA liitumise järel ametist lahkuda. Peame meeles tema suurt pühendumust ja head tööd, millega ta on ära teeninud oma kolleegide lugupidamise.

6. Katrin Reili – Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

Katrin Reili on pühendunud juht, kes on riigiametites juhtival positsioonil olnud juba üle 20 aasta. Alates 2003. aastast töötab Katrin Veterinaar- ja Toiduametis.

Katrin Reili on tasakaalukas juht, kes on rasketel perioodidel osanud lahendusi otsides inimesi rahustada, ära kuulata ja pingeid vähendada. Ta on alati avatud ja toetav, vajadusel resoluutne ja järjekindel. Alluvate ja kolleegide hulgas on Katrin tunnustatud ja lugupeetud.

Uute teemade lisamine ameti ülesannetesse on toonud kaasa pideva enesearendamise ja täiendamise vajaduse. Esialgu põllumajandusloomade aretuse valdkonna juhtimisele keskendunud Katrinist on saanud liider, kelle portfellis on kutseline kalapüük, alkoholi järelevalve, turukorraldus, maheteemad ja loomulikult põllumajandusloomade aretus.

Katrin tegutseb vaoshoitult ja asjad sujuvad peaaegu märkamatult ja justkui iseenesest. See on tema puhul just see, mis väärib märkamist ja tunnustamist.

7. Maie Hõbenael – Põllumajandusameti Lääne regiooni peaspetsialist

Järjepideva töö ja suure pühendumisega on Maie Hõbenael andnud olulise panuse taimekaitse järelevalvesüsteemi toimimisele. Oma tööga on ta aidanud vältida taimekaitsevahendite väärkasutamist, toetades sellega puhta elukeskkonna säilimist ning kvaliteetse toidu tootmist. Ta paistab silma ääretult kõrge pühendumusega ega ole ainult kontrollija ja karistaja, vaid on ka nõuete ja nende eiramise tagajärgede selgitaja. Tänu lahendustele orienteeritud mõtteviisile ja väga kõrgele enesedistsipliinile on Maie sageli ka kaebuste korral poolte lepitaja, kes suudab ka kõige keerukamates olukordades läbi selgitustöö jõuda hea tulemuseni. Tema professionaalsust hindavad kõrgelt nii kolleegid kui ka ettevõtjad.

8. Mait Must – Põllumajandusameti Lääne regiooni maaparanduse peaspetsialist

2020. aastal täitus Mait Mustal 50 aastat töötamist maaparanduse valdkonnas. Ta on kogu oma tööelu pühendanud maaparandusele. Sellel ajal on ehitatud välja enamik Saare maakonna maaparandusobjektidest, mis on aidanud kaasa põldude ja metsade viljelusväärtuse suurendamisele piirkonnas. Oma pikaajalise tööga on ta taganud järjepidevuse maaparanduse valdkonnas, liikudes läbi erinevate muudatuste ühiskonnas. Sellega on ta pälvinud suure lugupidamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate seas.

Mait on aktiivselt osalenud Eesti Maaparandajate Seltsi töös, püüdes säilitada ja hoida Eesti maaparandust.