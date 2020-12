Aasta mulla tiitli sai kivine ent viljakas rähkmuld

Rähkmuldade peamine levikuala on Põhja- ja Loode-Eesti ning saared. Ülekaalus on need Harju, Lääne ja Saare maakonnas. Põlluna kasutamise on rähkmuldade haritavus otseses seoses korese hulga ja kujuga. Kui tegemist on väga õhukese koreserikka rähkmullaga, on õigem jätta see looduslikku olekusse ja mitte seal põldu harida.

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF