Häid ideid pühadeks: kuuse võib valmistada ka euroalustest ja jõulukrooni pitslinikust

Kuusepuu ümber peegli

Gille Jaeger kirjutas, et nende kodu jõulupuu on juba 14 aastat olnud sama tehiskuusk, kuid tänavu otsustati kodu kaunistamisele läheneda veidi teisiti. "Sel aastal tegin karkassi ja sättisin "kuuse" ümber peegli. Telerile panime ka sama kuuse oksad juurde "kamin" saigi valmis," kirjutas ta.

Imeline jõulukroon vanast laudlinast

Jõuluhõngu jagub igasse kodu nurka

Kuuse võib teha ka euroalustest

Marju Järvela jagas pilti enda selleaastasest jõuluinstallatsioonist. "Kuna Rakvere linn on mitmeid aastaid ületanud uudiskünnist oma taaskasutatud materjalidest kuusepuudega, mõtlesin, et jätkan traditsiooni. Kuusepuu on tehtud euroalusest. Vasakul üleval on suleliste söökla, mis on pühade puhul samuti valgustatud."