Häid ideid pühadeks: jõulukuuse võib valmistada ka euroalustest

Kuuse võib teha ka euroalustest

Marju Järvela jagas pilti enda selleaastasest jõuluinstallatsioonist. "Kuna Rakvere linn on mitmeid aastaid ületanud uudiskünnist oma taaskasutatud materjalidest kuusepuudega, mõtlesin, et jätkan traditsiooni. Kuusepuu on tehtud euroalusest. Vasakul üleval on suleliste söökla, mis on pühade puhul samuti valgustatud."