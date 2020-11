Looduskalender ⟩ Puhkevad pungad ja rohelised võrsed - soojakraadid lõid sügise segi

Värviline leht puu küljes on pigem haruldus ja neid kohtab kusagil majade vahel või tänavalaterna all.

Lumimarja põõsad on oma lehed heitnud ja säravvalged marjad on ainsad pilgupüüdjad, just seda värvi on lumi, mille tulemist ootame.

Lumevärvi linnud

Lisaks hallusele on loodus kannatlikult vait. Jõgedes koevad lõhed, nende pulmades peabki tasa olema. Pole enam ka puu otsas sädistajaid, vaid korra kuulsin eelmisel nädalal, kuidas rasvatihane püüdis äkki ilmunud päikest tervitada üsna kevadlaulule sarnaneva vilega.

Paarsada kajakat sisemaal rohelisel maalapil. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga kajakad on tulnud suurte parvedena maismaale, koondudes suurtele niidetavatele aladele, kust lihtsam vihmausse nokitseda, mereäärne igapäevane vetesegaja tuul on madalamad kalastuskohad sogaseks ajanud.

Kui märkad looduses midagi iseäralikku, saada see aadressil maaelu@ajaleht.ee

Maal on ka suuremad valged linnud. Kaja Kübar Pärnumaalt ütleb, et Nigula rabast kostab nüüd pidevalt väike- ja laululuikede haukumist ja mäugumist. Mõnikord on raba luikvalge, ligi pooltuhat luike valendab soos.

Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse

Pole aimugi, mida mõtlevad need karvakandjad, kes vanasti sel ajal juba talvenurru lasid. Igatahes on kährikuid ikka veel õunaaias näha ja karugi olevat veel kohatud. Aga eks talvenautlejaid ole ka loomariigis.

Rein Mikk nägi Valgamaal Puide künnipõllul veel isegi valge-toonekurge. Selliste hilinejate hulgas on muidugi palju neid, kes röövlindude saagiks langevad. Ja merikotkad ja rongad võtavad oma metsasanitari rolli praegu tõsiselt. Väiksematele velledele – varestele niipalju toidupoolist ei jää ja varesed, kel viljapõldude vili nüüd otsas, need puistavad praegu prügikaste ja ka kalmistuid – olen mitmel päeval oma aiast leidnud „lõpuni söödud“ teeküünla ümbriseid.

Urvad ja võrsed

Rõõmsad plusskraadid muutsid nädalalõpul muru uuesti rohelisemaks. Ja oh imet, päevalill mu kartulimaal läks rõõmsalt õitsema. Tegelikult pole paljudes aedades veel lõppenud ka vaarikasaak ja talve trotsiva aedniku peenral roosiõielumm.

Nädala sees punnitasid end pungadest välja ka pajuurvad, sellised imearmsad valged tibud. Ja siin-seal puhkesid ka mõnel segiläinud puul rohelised pungad, isegi mõni jõulupuu sirutas rohelisi võrseid.

Kõik umbrohud on veel kenasti läbi külmumata ja peenraveerest saab münti ja punet ja rohelist talisibulatki. Õnneks on enamus sibulilli sügissooja valesignaalist aru saanud ja hoiavad enamasti oma ninad mullas.