Maaelu ja põllumajanduse edendajad said aumärgid rinda

Peaminister ütles põllumeestele tänusündmusel peetud sõnavõtus, et riik on valmis olema ettevõtjatele väärikas ja usaldusväärne partner, kuid kõik meie unistused ja lootused saavad võimalikuks ainult koostöös Eestis tegutsevate ettevõtetega. „Maaettevõtjate otsused ja tegevus mõjutab meie elukeskkonda ja Eesti inimeste heaolu kõige suuremal määral. See aitab kaasa positiivsele ja tasakaalustatud arengule, suurendada elanike tööhõivet ja sissetulekuid maapiirkondades ning muuta Eestit veelgi atraktiivsemaks meie elanikele, külastajatele, investoritele,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas.

Aumärgi „EestiMAA Heaks“ tunnustuse pälvisid:

Jüri Ratas – järjepideva ja väga eduka töö eest Eesti põllumajanduse ja maaelu eest seismisel Euroopa Liidu pikaajalise eelarve läbirääkimistel aastateks 2021-2027.

Merli Sild – pikaajalise Eesti Põllumajandusmuuseumi juhi ja SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liikmena võib teda julgesti pidada põllumajanduse pärandkultuuri hoidjaks. Ta on särasilmne, energiline ja teotahteline ning pühendanud suure osa oma elust ja karjäärist põllumajanduse heale käekäigule. Põllumajandusmuuseumi juhina on ta olnud kojale hea koostööpartner erinevate sündmuste korraldamisel.

Vevo Olevsoo töötas kojas ligi 24 aastat infotalituse juhina ja turuinfo koostajana. Teda peetakse kojas järjepidevuse hoidjaks, kes tunneb hästi koja arengulugu ja liikmeid. Pikka aega vastutas ta kojas aianduse ja turuinfo valdkondade eest.

Madis Ligi – ta on Kuku raadio vanemtoimetaja, kelle jaoks on maaelu ja põllumajanduse kajastamine pikka aega olnud südameasjaks. Madis hoiab igal nädalal silma peal põllumajandusuudistel ja tema kokkuvõtet valdkonna nädala tegemistest saab kuulata igal pühapäeval Kuku Raadio saates Maatund. Tema saated on väga selge sõnumiga, hea keelekasutusega ja konkreetsed. Ta elab Eesti põllumeeste tegemistele kaasa, tunneb ja teab neid ning nende tegemisi läbi ja lõhki.

Arnold Pastak on pikaaegne Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor, kes pärast Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetamist 1985. aastal siirdus tööle Olustvere kooli. 35 aasta jooksul on Olustvere koolist saanud põllumajandus- ja toiduvalmistamise erialade tunnustatud kutseõppeasutus. Arnold Pastaku juhtimisel on kooli õpikeskkond kaasajastatud, kogu Olustvere mõisa kompleks taastatud koolile õppebaasiks. Ta on elurõõmus, aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega maaelu edendaja.

Ants Ossip on Vinimex OÜ juhatuse liige ja omanik. Kolleegid peavad teda seakasvatussektori raudvaraks, kes on väsimatu töörügaja, põhjalik ja usaldusväärne koostööpartner. Ta on Eesti Tõusigade Aretusühistu liige, teenekas Eesti maaelu edendaja. Ta osaleb aktiivselt ühistu aretusalases töös, olles olnud ka mitmete ühistu nõukogu koosseisude liige. Ants Ossip on kuulunud Vinni valla juhtorganitesse ja on eduka ettevõtjana jätkuvalt piirkonna maa- ja ühiskondliku elu edendaja. Kaaslased hindavad tema head huumorimeelt ja sõbralikku suhtlemist.