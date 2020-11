Parima talu kandidaat ⟩ Alustada oli raske, aga lõpetada on ka raske

Tema talus Saaremaal Saue-Putla külas elavad lüpsilehmad, lihaveised, kanad, kassid ja koerad. Ei ole kahtlust, et loomadel on selles talus hea elu, ka perenaine ise ütleb, et loomad on kõige tähtsamad.

Kui looma ära saadame, olen nädal enne ja nädal pärast haige.

„Kui looma ära saadame, olen nädal enne ja nädal pärast haige,” rääkis Kütt südamlikult.

Talupidamisega alustati 1989. aastal. „Siis oli mu varandus viis poega ja joodikust mees. Mees lasi õnneks üsna pea jalga, koos poegadega olen siin tegutsenud,” jutustas naine, kel vanust 72 aastat.

Maad on talu kasutuses üle 200 hektari, sellel karjatatakse loomi ja varutakse sööta. Teravilja ei kasvatata, sest tehnika on väga kallis. Otstarbekam on vili osta.

Piima annavad 45 lüpsilooma ja karjamaal on üle 50 šarolee tõugu lihalooma. Eelmise aasta keskmine piimatoodang oli 7400 kg lehma kohta.

Naima Kütt tegutseb talu juures iga päev, muu hulgas osutab poegimisabi. Lisaks on tal märkimisväärne iluaed ja hektarisuurune maa-ala niita. Üks tema poegadest on talus iga päev abiks ja palgal on ka lüpsja.

Enne oma talu rajamist töötas Kütt 20 aastat karjalaudas lüpsjana. Juba kooliajal, 7. klassis käis ta suviti sedasama tööd tegemas. Oma taluga alustada oli väga raske, polnud õieti midagi saadagi. „Aga lõpetada on ka raske, kuigi kõik on olemas,” tõdes üheksa lapse vanaema ja seitsme lapse vana­vanaema.

Naima Küti talu uhkuseks on iluaed, mis talupidamist ümbritseb. FOTO: ETKL