Parima talu kandidaat ⟩ Lukustatud saarel valmis kanala

Varem töötas Saaremaalt pärit Tang kümme aastat põllumajandussektoris, kuid ühel hetkel tundis, et on aeg tagasi tulla. „Eesmärk oli siin oma ettevõttega alustada ja oskused proovile panna,” sõnas ta. Kohe mehel kanapidamisplaani ei olnud. Ta tegi hoopis võimaluste nimekirja ja hakkas sobimatuid järjest maha kriipsutama. „Jõudsin mobiilsete kanalateni ja sealt hakkas selguma, et kana ja muna võikski teema olla,” jutustas mees. Ent tal oli mõistlik teha statsionaarne laut.