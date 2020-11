Parima talu kandidaat ⟩ Kolmveerand aastat kurkide ja tomatite keskel

Talus elatakse mitmendat põlve. Kui nüüdse peremehe Jüri Lauri isa omal ajal vanematelt talu üle võttis, peeti seal lehmi. Isa algatusel see lõpetati ja hakati kurke-tomateid kasvatama. „Isal sai lõpuks mõõt täis,” rääkis Laur ja lisas, et kolm aastat tagasi võttis ta Möldri talu tegemised üle, asutas ettevõtte Raudepere OÜ ja jätkab vanemate tööd.

Kaks kasvuhoonet on ise ehitatud ja nupumehest isa on neisse rajanud automaatsed kütte-, kastmis- ja ventilatsioonisüsteemid. Nüüdisaegne kasvuhoone on ehitatud toetuse abil.