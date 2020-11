Parima talu kandidaat ⟩ Loomapidajad peavad naabritega hästi läbi saama

Kui vanematele oli see hobitalu, siis Ivar ja Maarja on talupidamisest teinud oma põhitöö. Loomi karjatatakse rannakarjamaadel, osaliselt poollooduslikel aladel ja osaliselt karjamaadel. Koostööd tehakse ka Eestimaa Looduse Fondiga, et taastada lindudele sobivaid elualasid. Kasvatatakse maheteraviljagi.

Ettevõtmist alustades võeti laenu, nii pangast kui sõpradelt-sugulastelt, aga nagu pererahvas ise ütleb: siin me oleme. „Kümme aastat oleme teinud ja pille pole kotti pannud, ju see ikka tasub ära,” arutles peremees.

Kuigi põhiline käive tuleb teraviljamüügist, on nad niši leidnud tõuloomade müügis, nii kodus kui võõrsil. Kolm aastat on loomi müüdud Sloveeniasse ja kaks aastat Saksamaale. Kui müügiks läheb, viivad Ivar ja Maarja ise looma kliendile kohale. Nii saab luua hea ja vahetu kontakti.

Et loomad on kodust kaugemal, peavad naabritegagi head suhted olema. „Käime loomi iga päev rannakarjamaadel vaatamas. Ja kui mõnikord vahele jääb, maksavad nad kohe kätte – siis saame öösel küla pealt kõne, et loomad on välja murdnud,” rääkis Baumann. Õnneks on teatajad sõbralikud ja vahel ajavad isegi loomad aeda tagasi.