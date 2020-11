Parima talu kandidaat ⟩ Suur elumuutus viis maale siidrit tegema

Nüüdseks on mõlemad eesmärgid täidetud: valminud on tootmishoone ja elumajagi uue kuue saanud.

Seitse aastat tagasi istutatud viinamarja- ja õunapuuistandusedki on ilmet võtnud. Kui õunapuudelt veel arvestatavat saaki ei nopi ja suurem osa toorainest ostetakse sisse, siis 1200 viinapuult saadud viinamarjadest on Tori siidritalus juba veini tehtud.

Kuigi perel on maad pisut üle 20 hektari, ei ole kõike täis istutatud. „Ei tea, mis mõtted veel pähe võivad tulla. Viinamarjaga tahaks rohkem tegelda,” unistas Karmo Haas. Kui tal käsitöösiidri tegemise mõte tuli, arvas ta, et on ainus, kel selline geniaalne idee. Ent nüüd on temasuguseid veel kümmekond.

Ja kuigi viinamari on Karmole väga sümpaatne, on siiski õun see, mis leiva lauale toob. „Viinamarjad on rohkem eksperiment ja katsetamine. See annab võimaluse pakkuda midagi unikaalset,” sõnas ta. Suuremaid koguseid käsitsi tegutsedes toota ei jõuaks. Praegu saadakse oma perega hakkama.