Parima talu kandidaat ⟩ Metsa kasvanud talukohast hubaseks turismitaluks

„Suvi on selline olnud, et ootan juba sügist,” naeris perenaine Piret Talistu. Suurel õuealal paikneb üksteisest mõnusas kauguses kolm modernset suvemaja, kaks puhkemaja ja suur peamaja. „Kevadisel kriisi ajal olid meil kõik majad täis. Neis ei pea ju kellegagi kokku puutuma,” rääkis Talistu. Põhiklientuur on tänavu Eestist, peamiselt Tallinnast. „Sel aastal on meil käinud kaks soomlast ja kaks lätlast,” tähendas ta muiates.