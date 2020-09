Kriisis sündis uudseid ja nutikaid turismitegusid

„Turismisektorile on see lähiajaloo kõige raskem aasta, kuid konkursile esitati üle Eesti koguni 30 projekti, mis pakkusid uuele olukorrale vastuseks nutikaid lahendusi,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Konkursi võitis end Eesti seiklusmaana tugevalt turundanud Ida-Virumaa küllakutsekampaania. Mai lõpus tehti küllakutsumise talgud, kaaludes, et olukorras, kus kõik võitlevad siseturisti eest, on kõige mõjusam isiklik kutse. Sotsiaalmeedias jagati taaskohtumisi #koosidavirus, kampaanialeht pakkus näidistegevusi. Tulemus: ööbimiste kasvuga jõuti suvel Eesti esikolmikusse ning rekord tehti juunis.

„Peale valusate kaotuste paneb iga kriis nägema ka uusi võimalusi. Turismi turundusteo konkurss annab hea läbilõike loomingulistest lahendustest: kontaktivabad teenused, lõpetamise asemel hoopis turuletulek kriisiolukorras, tootepakkumise laiendamine – see näitab, et on hulk ettevõtteid, kes väljuvad kriisist kogemuse võrra tugevamana,“ lisas Liina Maria Lepik.

Finaali jõudis veel kolm projekti:

Vok Dams Group "Global virtual solutions" – ettevõtted ja tippspetsialistid ühendasid jõud ajal, kui polnud võimalik arendada traditsioonilist turismi, ning alustasid virtuaalsündmuste lahendusega.

Näiteks ei olnud kunagi varem maailmas liidetud reaalajas esinevat artisti, kontserdipublikut ja tuhandeid telefonis kaasalaulvaid koorilauljaid üheks telesaateks. Lisaks äärmiselt professionaalne

konverentsilahendus, kus Eesti seadis ÜRO julgeolekunõukogu istungite korraldajana uue standardi. Tulemuseks on lahendus, mis on toonud Eestisse üle 4,5 miljoni virtuaalse külastaja 151 riigist.

Viirelaiu Läti kampaania – kui kaugemad välisbroneeringud kadusid teadmata ajaks, otsustati koguda tuntust lätlaste hulgas. Samas teati, et laid on tundmatu ja lätlased ei oska seda guugeldadagi. Viirelaiu puhkekeskuse juhil Priit Villemsonil tekkis mõte: kuna lätlastel pole

ühtegi saart, siis võiks panna Viirelaiu...müüki! Kuulutus city24.lv- sse maksis 31 eurot ning siis algas melu: lätlased jagasid sotsiaalmeedias, sealt jõudis aktsioon meediasse, kuni Läti TV ja raadiokanaliteni välja. Sealt levis omakorda Eesti ja Vene meediasse.

Priit Villemsoni tituleeriti Lätis Eesti kuulsaimaks ärimeheks. Kodulehe külastusi lätlaste hulgas +4000%. Tulemus: Instagramis suvega +7000 ja Facebookis +8000 jälgijat, kodulehe külastusi lätlaste hulgas +4000%. Lätlased broneerisid suveks üritusi, saadi palju uusi kliente ning välja müüdi 95% suvest.

AHHAA teaduskeskuse foobiate näituse turundus – esimene hirmutav viiruselaine oli just lõppenud, teaduskeskusel tuli idee korraldada näitus foobiatest. Ideele järgnesid maavärinasimulaator, kitsad ja pimedad käigud, toatäis madusid ja öölaagrid. Turundusele Eestis lisandus kampaania Lätis ning ebakindlale ajale ja külastajapiirangutele vaatamata sündis juulis keskuse kõigi aegade publikurekord üle 44 000 külastajaga. See on esimene kord, kui teemat sel kujul Euroopas eksponeeritakse ning sellest on ka kokkuvõttes saanud AHHAA kõige populaarsem näitus.