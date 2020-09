Järjekordne hundiünnak: Saaremaal langes nende roaks vasikas

Jürgen Haamer on enam kui kindel, et lähikonnas tegutseb huntide pesakond, kel poegadele murdmise õpetamine käsil, kirjutab Meie Maa. Mehe sõnul on suvel inimesed vahel kuulnud huntide ulgumist ja üksikud hundid on jäänud ka rajakaamerate pildile, kuigi koduloomade murdmistest pole sealkandis kuulda olnud.