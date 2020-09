Põllumajanduskoja juht valiti Euroopa põllumeeste organisatsiooni asepresidendiks

„Aktiivne osalemine Euroopa põllumeeste ja ühistute esindusorganisatsioonide töös annab meile hea võimaluse Eesti põllumajanduse huvide kaitsmiseks Euroopa Liidu tasandil ja koostööks teiste liikmesriikide põllumeestega. COPA kuulub kindlasti ELi mõjukamate esindusorganisatsioonide hulka, mistõttu usun, et selle organisatsiooni asepresidendina on mul veelgi paremad võimalused meie põllumajanduse eest seismiseks,“ ütles põllumajanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Nii meie kui Euroopa põllumeeste jaoks on tulevikku vaadates üsna suureks väljakutseks Euroopa roheleppe eesmärkide saavutamine nii, et põllumajandusettevõtted suudaksid säilitada majandusliku jätkusuutlikkuse.

Sõrmuse sõnul oleme koostöös Euroopa põllumeestega saavutanud Eesti põllumajandusele üsna hea tulemuse nii eelmistel kui ka praegustel ELi ühise põllumajanduspoliitika eelarveläbirääkimistel. COPA on andnud hea platvormi oma vajaduste selgitamiseks Euroopa Liidu otsustajatele, aga ka üldiselt toetanud Balti riikide püüdlusi põllumajandustoetuste võrdsustamisel.

„Kindlasti on COPA-l otsustav roll olnud ka tugeva ühise põllumajanduspoliitika kaitsmisel, mis arvestab liikmesriikide eripäradega,“ lisas ta.

