Mehed künnavad Kuremaal võidu peale

Võistluse korraldaja Margus Ameerikas rääkis võistluse avamisel, et künnivõistlused on oluline õppimiskoht - viimase kolmekümne aastaga on Eesti põldude saagikus kasvanud kolm korda, samas, kui mineraalväetisi kasutatakse samuti kolm korda vähem. "See kõik on sellest, et teeme teatud töid paremini ja täpsemalt," sõnas Ameerikas.