Video ⟩ Kas mesilased nõelavad teist mesilast ka?

Just neid küsimusi ja palju teisi on mesinik ja Eesti Mesinike Liidu kampaaniat vedav Andres Tamla kuulnud kohtumistel kooliõpilastega. “Sealt me neid toredaid küsimusi kogunud oleme. Suurtel inimestel on mesilaste kohta oma küsimused, aga lapsed oskavad küsida hoopis teistsuguse nurga alt,” sõnas ta. Vastuseid on aga ühtviisi huvitav kuulata nii suurtel kui väikestel.

Samuti huvitas lapsi see, miks mesilased sumisevad ja kuidas nad endale “ise ema oskavad teha”.

Tamla toob näiteks, et kord küsiti talt, kas mesilased ka hammustavad. “Kogu aeg räägitakse ju nõelamisest. Esimese asjana tahtsin öelda, et ei, aga siis meenus, et mesilased hammustavad taimi, et need kiiremini õitsema hakkaksid. Mõnikord nad hammustavad õisi ka siis, kui nad ei saa ülalt poolt nektarile ligi. Uurisin teemat edasi ja selgus, et, tõepoolest, nad vahel hammustavad ka väiksemaid vaenlasi.”

15 põnevast laste poolt esitatud küsimusest valmisid klipid, mida Eesti Mesinike Liit oma Facebooki lehel jagab. Ka videotes aitavad teiste laste küsimusi vahendada lapsed. Mesinikega koostöös kokku pandud vastuseid esitab Tarvo Tammeoks, kes on ka ise suur mesindushuviline.

Tamla sõnul on liit aastate jooksul teinud erineva fookusega kampaaniaid, kuid seekordse taga on lisaks soovile Eesti mesinike tööd ja mesindust tutvustada ka mure keskkonna ning putukate ja tolmeldajate arvu hääbumise pärast kogu maailmas. “Eestis ei ole õnneks olukord nii hull, aga me oleme ju maailma osa,” võttis ta kokku.

Praeguseks on avaldatud kaks videot ja mesindusalast põnevat teavet saab veel järgmise kahe nädala jooksul. Kõik klipid on hiljem leiatavad ka virtuaalnäituselt “Maailm mesilaste tiibadel“.