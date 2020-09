Üleskutse ⟩ Suvikõrvitsapeenras võib sirguda ka pardipoeg. Näidake teiegi oma saaki!

Esimene foto "pardikesest" on tehtud vahetult peale põllult korjamist, teine paar nädalat hiljem, kui suvikõrvitsalinnuke oli käinud ka juba lasteaias näitusel.

Mare Soosaar saatis meile kompositsiooni oma tomatitest, mida on tal kasvamas mitmes erinevas sordist.

Mati Ehasalu kirjutab oma saadetud foto täpsustuseks: "Kõrvitsasort on "Red Etampes", kartulisort "Lilly". Kõik kiidavad." Pikliku kujuga tomati seeme on aga tema sõnul võetud poetomatist.

Alla Omeli fotolt on näha, et sügis on aiapidajale tõeliselt rikkalik palgapäev.