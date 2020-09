Uuring: enamus eestimaalasi toetab karusloomakasvatuse jätkumist Eestis

Küsitluse järgi võiks karusloomakasvatus jääda ka Eestis lubatuks, juhul kui see vastab kõigile nõuetele, mis tagavad loomade heaolu

Karusloomakasvatus on traditsiooniline loomakasvatusharu, millega jätkuvalt tegeletakse meie naaberriikides Soomes ja Lätis ning paljudes teistes riikides. Enamuse eestimaalaste hinnangul peaks karusloomakasvatus jääma ka Eestis lubatuks, juhul kui see vastab kõigile nõuetele, mis tagavad loomade heaolu, selgub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt tellitud AS EMOR värskest küsitlusest.