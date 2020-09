Nipp: kasvuhoones küpsenud ja järlevalminud tomatit eristab lõhna järgi

“Kui ta on loomulikult varre otsas ikka peagu lõpuni küpsenud, on tal väga tugev lõhn, mõnus lõhn. Kui ta on toorena ära korjatud, mitte päris rohelisena, aga kergelt punasena ja järelvalminud, siis nei on nõrk lõhn,” selgitas Kuku raadio Maatunnile antud intervjuus meditsiinidoktor Mihkel Zilmer.