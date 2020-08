Ülikoolide lõputööd on olulised puitmajasektori suunajad

„Kuigi puit on hea kättesaadavusega, mitmekülgne, taastuv ja keskkonnasõbralik ehitusmaterjal, siis hoonete ehitamisel on puit ja puidupõhised komposiitsed konstruktsioonielemendid paljuski alahinnatud. Üheks põhjuseks on kindlasti inimeste teadvuses kinnistunud müüt puidu tuleohtlikkusest. Samuti on probleemiks kogemuste ning teatud juhtudel ka arvutusmeetodite puudumine konstruktsiooni dimensioneerimisel. Seetõttu on just esikohaga premeeritud lõputöö sektori jaoks olulise tähtsusega, et adekvaatselt hinnata puitkonstruktsioonide käitumist tulekahjuolukorras ning aidata seeläbi kaasa sektori konkurentsivõime tõstmisele,“ põhjendas konkursi tulemusi Eesti Puitmajaliidu arendusnõunik Elar Vilt.