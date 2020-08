Üleskutse ⟩ Näidake oma terrasse ja välikööke

Esimesed lugejad on Maa Elule juba saatnud pilte oma õuetubadest. Kui tahaksid teistega enda aia puhkepaika jagada, saada fotod aadressile maaelu@ajaleht.ee . Lisa ka soovitusi, kuidas ja millest on kõige parem või säästlikum üks suvine istumiskoht ehitada.

Tiina Teppo katusealune on rajatud umbes 40 aastat tagasi ja oli algselt õueköök, kus said tehtud kõik suuremat keetmist vajaminevad toidud. "Aja möödudes sai sellest õhtupäikesele avatud istumiskoht, kust avaneb vaade veesilmale. Eriti uhke, lõunamaine tunne on siis, kui viinamarjad küpsevad ja neid saab otse katuseservast veini kõrvale noppida," sõnas Teppo.

Maire Salumäe hinnangul on kõige parem õuetuba lihtne ja ilma liialdusteta. "Mulle meeldib aiatoa põrandaks pehme muru, seinteks aialilled. Õues pole vaja kauneid lauanõusid ja -linasid. Need jäägu värvivaesesse talve. Suvel nautige pehmet muru, lillelõhna, kauneid lilleõisi, ilusat taevast ja mõnusalt sooja ilma," soovitas naine.

"Õuetoa kõrval on töötuba ning seal on küttekolle, mis annab sooja ka õuetoale. Seda tuba kasutame põhiliselt suvel, kus on hea olla, kui väljas on vihm ja lõõtsub tuul. Aga ka vastupidi, kui väljas on väga kuumad kraadid, on jahutav ja mõnus olla õuetoas."