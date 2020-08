FOTOD: näidake oma terrasse ja välikööke

Esimesed lugejad on Maa Elule juba saatnud pilte oma õuetubadest. Kui Sinagi tahaksid teistega enda aia puhkepaika jagada, saada fotod aadressile maaelu@ajaleht.ee. Lisa ka soovitusi, kuidas ja millest on kõige parem või säästlikum üks suvine istumiskoht ehitada.

Eve Kaljulaid saatis fotod enda õuetoast, mis asub Kelba mõisakeldri varemetes. Kui pere oma kodu rajama hakkas, laiutas varemetel võsa ja augus prügimägi. Nüüdseks on sellest rajatud mõnus istumispaik.

Tiina Teppo katusealune on rajatud umbes 40 aastat tagasi ja oli algselt õueköök, kus said tehtud kõik suuremat keetmist vajaminevad toidud. "Aja möödudes sai sellest õhtupäikesele avatud istumiskoht, kust avaneb vaade veesilmale. Eriti uhke, lõunamaine tunne on siis, kui viinamarjad küpsevad ja neid saab otse katuseservast veini kõrvale noppida," sõnas Teppo.