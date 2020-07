Maasikasvataja: kompensatsiooni võiksid saada need, kel olid tööjõu registreeringud tehtud

Maatunnile antud kommentaaris sõnas Lindsalu, et ka nemad on pidanud osa maasikaid maha kandma, sest ettevõtte jaoks tuli otsus lubada ukrainlased töödele appi kaks nädalat liiga hilja.

“Põhimõtteliselt pean ma olema ka spetsialist personali alal. See on minu jaoks täiesti uus asi,” sõnas ta.

Kommenteerides uudist, et valitsus kaalub maasikasvatajatele kahjude kompenseerimist, arvas Lindsalu, et eelistada tuleks neid, kel olid varakult eelkokkulepped ja registreerinud tööjõu osas tehtud.

“Meie ise ei küsi ühtegi toetust ei PRIA-lt ega kuskilt mujalt, me oleme kõik suutnud siiamaani omal jõul hakkama saada. Võib-olla peaks kompenseerima nendele, kes olid registreeringud välistööjõule juba varakult teinud ja kes reaalselt neid ka ootasid. Nendele, kellel see tööjõupuuduse taha ei jäänud, kes on kogu aeg eestlasi kasutanud, neil on kõik sama moodi kui igal aastal,” arutles ta. “Kõigile kindlasti ei ole vaja,” sõnas ta.