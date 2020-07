Looduskalender ⟩ Suveharjapäevast ehk karusepäevast kaovad parmud

Aga ilu, mille äikesepilved kaasa toovad, on eriline, sünkmustast pilvest voolab ikka ja jälle välja seitsmevärviline vikerkaar, mille otsas on vanarahva jutu järgi rahapada. Raha ja kulda on seal aga hoopis teises mõistes kui tänapäeva inimene arvab – seal võib olla salapärane kukeseenekulla koht, mille vanaisa teile kätte juhatas, või murakapaik, kus vanematega lapsepõlves talviste õhtute maguskulda toodud sai. Väärtused, mis käivad meie hingega kokku. Ja sama must kui on suve teise poole öö, on nüüdsest eestlase selg – see on suitsusaunamust.