Vaadake, et batuudid akendesse ei lendaks

Kindlutusfirmade viimaste aastate praktika näitab, et lendu tõusnud batuudid on väga sagedased tormikahjude põhjustajad.

Täna hommikul tugevnenud tuul on juba omajagu koduaia batuute kohalt minema lennutanud. Kindlutusfirmade viimaste aastate praktika näitab, et batuutidest on saanud väga sagedased tormikahjude põhjustajad.