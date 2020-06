Põllumajandusinvesteeringute kobareelnõu saadeti kooskõlastusringile

„Koroonaviiruse mõju pole jätnud puutumata ühtegi tegevusvaldkonda ning seetõttu tuli üle vaadata toetuse saajatele sätestatud tingimused, et need läheksid kokku praktikas ilmnenud vajadustega. Muudatused võimaldavad tagada toetusraha parema ärakasutamise ja seeläbi toetuse eesmärkide täitmise,“ lausus maaeluminister Arvo Aller.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse muudatus puudutab toetuse saajaid, kes esitasid 2017. aasta taotlusvoorus ja kelle taotlused on rahuldatud. Investeeringud tuleb ellu viia 2021. aasta kevadeks. Tähtaega pikendatakse, kui toetatavast tegevusest on ellu viidud oluline osa ehk vähemalt 45% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse muudatus puudutab toetuse saajaid, kes esitasid taotluse 2017. aasta I kvartalis ja kelle taotlused on rahuldatud. Tähtaega pikendatakse, kui toetatavast tegevusest on ellu viidud oluline osa ehk vähemalt 40% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest ja 2019. aasta jooksul on esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse väljamaksmiseks vähemalt üks maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Samuti pikendatakse toetuse saajatel, kelle taotlus rahuldati 2019. aastal tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra.