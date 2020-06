Uuring ⟩ Tarbija eelistab eestimaist, kuid ostab soodsamat välismaist toitu

2018. aastaga võrreldes on kodumaise toidu eelistajate arv tõusnud – aasta tagasi oli see 77 protsenti. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp märkis pressiteates, et kuigi eestimaisus on toidu puhul tarbjatele oluline, siis teevad nad sageli valiku importkauba kasuks soodsama hinna tõttu.