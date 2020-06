FOTOD: Eestimaa aiad peidavad endas purjelaevu, puumaju ja vanu vaguneid

Sonja oma mängumajas Kalikülas. FOTO: Margret Krindal

Kumera aknaga mängumaja Viljandimaalt

See mängumaja-liivakast sai ehitatud 9-aastasele Karlile ja 3-aastasele Ruudile Mulgi valda Viljandimaale. "Liivakast oli olemas juba varem, aga suvel pidi seal kasutama päikesevarju, et liigkuum päike mängulusti ära ei võtaks, nii mõtlesingi terrassist ülejäänud sügavimmutatud lauajuppidest ja vanast katuseaknast kokku klopsida väikese maja," kirjeldas foto saatnud Rainar Kõiv Mäe talust Ülemõisast Viljandimaalt.

Raekülas asub oma väike Bullerby

Raekülas asuv lastemaja sai ehitatud kahe pere peale kokku nii, et nii pool majast kui liivakastist on ühes, pool naabripere aias. Poolitajaks lihtsasti avatav värav. "Naabripere lapselaps on meie sugulane ja peretütre parim mängukaaslane, seepärast otsustasid isad, kes on omavahel nõod, lastele maja just nii ehitada. Samal ajal ehitasime omaenda elumaja ja lastemaja ehitati samas stiilis, kasutades ära kõikvõimalikud ehitusjäägid," kirjeldas fotod saatnud Janely Palu.

Majas on kolm korrust: alumine on liivakast, siis on mängutuba ja katuse all on mõlemal pool mõnusad pesad pikutamiseks ja lugemiseks. "Maja küljes on kaks kiiku ja liurada. Suvel veedavad tüdrukud majas ja selle ümber enamuse päevast. See on kui meie oma väike Bullerby."

Vanast vagunist sai mängumaja

Vanast vagunist sai lastele mängumaja. FOTO: Milvi Lankots

Milvi Lankots saatis fotos Elvas asuvast mängumajast, mille märksõnaks on saatja sõnul taaskasutus. Nimelt muutis töömeeste vana veneaegne vagun otstarvet ja teenib nüüd, pärast kaunistamist ja sisustamist, lapsi mängumajana.

Vanast vagunist tehtud mängumaja. FOTO: Milvi Lankots

Mängumaja võib asuda ka õunapuu otsas

"Kui aed on väike mahub maja õunapuu otsa!" kirjutas Maret Kaljura meile fotosid saates. Tegevust jagub nii puu otsas asuva mängumaja sisse, kui ka välja. "Kiigel on mitu funktsioon. Saab kiikuda, korvpalli mängida ja ka jalgpalliväravaks sobilik. Kuna üks kiigepost on ploomipuu, siis lisaks saab sügisel ploome süüa. Kolme rübliku mänguõu on tegevuses juba kaheksa aastat," lisas ta.

Mängumaja ehitas tütrele tema isa

Üheteistaastasele Mariannele ehitas tema mängumaja tema isa. "Seal mängumajas on sees mänguköök ja voodi ning laud. Peale selle, et tal on mängumaja, on ka tal batuut ja mänguväljak," kirjeldas foto saatnud Marianne Kähkönen.

Helesinine kaunis mängumaja. FOTO: Marianne Kähkönen

Imeline mänguala oli ka enda lapsepõlveunistuse täitmine

Kadi Mõttus jagas osa meie õuealast, mis on 7- ja 2-aastase preili käsutuses. Veidi vähem kui aasta tagasi, kui kiigupuu jäi liiga väikeseks mitme erineva atraktsiooni jaoks, otsustasid nad suurelt ette võtta mängumaja ehituse. “Mis seal salata, eks see oli veidike nagu oma lapsepõlveunistuse täitmine,” kirjutas ta.

“Abikaasa kuldsete käte abil valmis koduga samas stiilis majake, mille ehitusel ja kujundamisel võtsime arvesse funktsionaalsust. Maja külge sai kinnitatud nii liumägi, ronimistee, kiigupuu, mis mahutab ämblik- ja ahvikiigu, ronimisredeli, trapets- ja tavakiigu, korvpallirõngas kui ka võrkkiik,” kirjeldas ta.